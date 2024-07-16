2024-07-16 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، يوم غدٍ الأربعاء، اختباره التجريبي الوحيد أمام نظيره المصري ضمــن معســكره التدريبي المقام في مدينة انجلييت الفرنسية استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس التي ستنطلق الأسبوع المقبل.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن " لقاء يوم غدٍ سيكون مهماً جداً بالنسبة للمنتخبين، لأنه يقام قبل أيام قليلة جداً من بدء منافسات مرحلة المجموعات للبطولة الأولمبية التي تشهد مشاركة نخبة من أفضل منتخبات العالم".وأضاف أن " الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة راضي شنيشل يأمل إشراك أكبر قدر ممكن من اللاعبين المتواجدين حالياً في مباراة مصر التجريبية للوقوف بشكل دقيق على الجاهزية البدنية والفنية ورفع عامل التنافس قبيل خوض المواجهة الرسمية الأولى في الأولمبياد أمام أوكرانيا يوم الرابع والعشرين من تموزالحالي".هذا ومن المؤمل أن يخوض أولمبينا اليوم الثلاثاء وحدة تدريبية بمشاركة (21) لاعباً بعد انضمام المحترف في صفوف براونشــفايغ الألماني يوسف الأمين والمهاجم رضا فاضل وحارس المرمى حسن عباس، بينما سيكون لاعب هيرنفين الهولندي حسين علي آخر الملتحقين بالبعثة بعد غد الخميس.