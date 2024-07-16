النجف الأشرف: خطة من محورين لتنظيم المواكب الحسينية في المحافظة

2024-07-16 11:36:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانأعلنت هيئة المواكب في العتبة العلويّة المقدّسة بمحافظة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، عن خطة من محورين لتنظيم المواكب الحسينية في المحافظة، فيما أشارت الى تخصيص مساحة 2500 متر مربع لمواكب المشاعل.وقال مسؤول وحدة الهيئة حسن زكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن الاستعدادات لإحياء يوم عاشوراء، تم إعداد خطّة عمل تضمّنت تنظيم دخول المواكب المعزّية إلى محيط مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)".وأضاف أن "عملية استقبال مواكب العزاء تكون على شكل كراديس ومجموعات"، مبينا أن "عدد المواكب بلغ ما يقارب 800 موكب مقسَّمة الى 300 موكب للمشق و200 موكب للمشاعل و300 موكب خدمي لتقديم الخدمات إلى الزائرين".وبين أن "الخطة تم تنفيذها بمساندة الأقسام والشعب ذات العلاقة في العتبة العلوية المقدسة"، مشيرا الى أن "العتبة العلويّة المقدّسة وضعت خطّة خدمية موسَّعة انطلقت مع حلول شهر محرّم الحرام".وبين أنه "تمّ توفير أكثر من 2500 متر مربع مساحة خاصّة لمواكب المشاعل إضافةً إلى فرش آلاف الأمتار المربّعة من الرمل لتسهيل حركة المواكب وتنظيم دخولها وخروجها من محيط المرقد العلوي المطهر".