2024-07-16 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت قيادة عمليات بغداد ، اليوم الثلاثاء، عن تحرير مختطف أجنبي وإلقاء القبض على الخاطفين بينهم "امرأة" تتقن إحدى اللغات الأجنبية بالقرب من جسر المصابيح ضمن سريع التاجي بجانب الكرخ.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود حادثة خطف لأحد المواطنين من العمالة الأجنبية (يعمل مهندساً لصيانة العجلات) ضمن قاطع المسؤولية في جانب الكرخ، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من قيادة الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن/قيادتنا والانتقال الى المكان المحدد وبعد التحري والتفتيش وجمع المعلومات الأولية ومتابعة كاميرات المراقبة وتوسيع دائرة البحث تم كشف موقع الجناة وبكمين محكم نصب لهم تم اعتقال جميع أفراد "عصابة الخطف".وأضافت ، أن "العصابة مكونة من أربعة أشخاص "أجانب الجنسية" بينهم "امرأة" تتقن إحدى اللغات الأجنبية" ،مشيراً إلى"تحرير المختطف بعد طلب فدية قدرها (4000 دولار) من ذويه، وذلك بالقرب من جسر المصابيح ضمن سريع التاجي بجانب الكرخ".ولفتت إلى أنه "جرى تسليم جميع أفراد العصابة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".