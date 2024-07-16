مالية كوردستان تعلن إيداع نحو 700 مليار دينار بحسابها رواتب القوات الأمنية بالإقليم

2024-07-16 11:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إيداع الحكومة الاتحادية مبلغاً مالياً يصل الى قرابة 700 مليار دينار رواتب القوات الامنية في اقليم كوردستان لشهري أيار وحزيران الماضيين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم إيداع مبلغ مقداره 676 مليارا، و36 مليون دينار في حسابها المصرفي لتمويل رواتب شهري ايار وحزيران لقوات البيشمركة والأجهزة الأمنية لإقليم كوردستان.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت، يوم الخميس 11 من شهر تموز الجاري، أن الحكومة الاتحادية قررت صرف رواتب القوات الأمنية والعسكرية للإقليم لشهري أيار وحزيران الماضيين.

وكان وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل قد صرح، يوم الثلاثاء الماضي، ان الحكومة الاتحادية وافقت على صرف رواتب قوات البيشمركة.

وخلال الأشهر الماضية تقوم الحكومة الاتحادية بتمويل المرتبات الشهرية للموظفين في اقليم كوردستان باستثناء رواتب العسكريين، ويقول مسؤولون كورد في حكومة الاقليم انه: لا توجد اية مشاكل سياسية او قانونية وراء ذلك، وإن الامر يعود الى مسائل فنية وتدقيق قوائم عناصر قوات البيشمركة وقوى الامن الداخلي.