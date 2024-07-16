2024-07-16 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، الى كربلاء المقدسة للاطلاع ميدانياً على تطبيق خطة يوم العاشر من محرم الحرام.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الشمري وصل الى محافظة كربلاء المقدسة، للاطلاع ميدانياً على آلية تطبيق الخطة الخاصة بتأمين يوم العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).