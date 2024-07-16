من هو فانس مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس؟

2024-07-16 12:16:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الولايات المتحدة













اختار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الاثنين، السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس ليخوض الانتخابات معه على بطاقة نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية.





ولد ونشأ في ميدلتاون، أوهايو، وهي مدينة صناعية أميركية، كانت مزدهرة "ذات يوم"، وفق تقرير عن سيرته في موقع مجلس النواب. يبلغ 39 عاماً.





توفيت جدته وملهمته عام 2005، بعد وقت قصير من تجنيده في قوات مشاة البحرية الأميركية.





تخرج في جامعة ولاية أوهايو وكلية الحقوق في جامعة ييل، وخلال عمله بالجيش، كان ضمن البعثات العسكرية التي عملت بالعراق.





مع ذلك، انضم فانس في النهاية إلى الرئيس السابق، وأشاد بالفترة التي قضاها في منصبه واعتذر عن هجماته عليه خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" في يوليو 2021.



