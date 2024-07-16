"منتخب المواي تاي".. الكناني ومناحي يستعدان لتمثيل العراق في اولمبياد باريس

2024-07-16 12:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بدأ لاعبا منتخب العراق للمواي تاي علي الكناني وأكرم مناحي تحضيراتهما للمشاركة الاستعراضية في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس من السادس والعشرين من الشهر الحالي حتى الحادي عشر من شهر آب المقبل.

وقال رئيس الإتحاد العراقي للمواي تاي مصطفى جبار علك لوكالة شفق نيوز؛ ان المعسكر التدريبي الذي يقام حالياً في العاصمة بغداد يعدّ محطة مهمة للاعبينا الكناني ومناحي اللذين سيمثلان العراق في النزالات الاستعراضية بدورة الألعاب الأولمبية، مؤكداً ثقته بقدرة اللاعبين اللذين وقع عليهما الاختيار بالمشاركة الاستعراضية في أولمبياد باريس.

ولفت علك إلى أن المعسكر الذي يقام حالياً في العاصمة بغداد على نفقة اللجنة الأولمبية ويستمر حتى موعد السفر إلى باريس.

واوضح ان رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، وأعضاء المكتب التنفيذي، أكدوا في أكثر من مناسبة بضرورة تذليل جميع العقبات، وتوفير أفضل بيئة للاعبي المواي تاي، لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من المعسكر التدريبي الذي بدأ قبل يومين في العاصمة بغداد.

يذكر أن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الاستعراضية للاعبي المواي تاي ستقام ما بين الرابع والسابع من شهر آب المقبل.