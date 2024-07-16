وزير الصحة يؤكد تسخير الجهود لتقديم أفضل الخدمات للزائرين في كربلاء المقدسة

2024-07-16 12:24:01 - المصدر: واع

بغداد –واعأكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الثلاثاء، تسخير الجهود لتقديم أفضل الخدمات للزائرين.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ،أطلع على الخطة الصحية المَعدة من قبل دائرة صحة كربلاء المقدسة لزيارة عاشوراء ومُجريات تنفيذها والإجراءات الاحترازية المُتخذة لسلامة الزائرين من الإصابة للوقاية بالأمراض الإنتقالية بشكل عام جاء ذلك خلال زيارته اليوم مقر دائرة صحة كربلاء ولقائه بمُديرها العام صباح الموسوي ومُديري الأقسام وأعضاء غرفة العمليات ، بحضور الوفد الوزاري المرافق له".ودعا الحسناوي الى"تسخير الجهود لتقديم أفضل الخدمات للزائرين والمضي بذات الهمة والعزيمة لحين إنتهاء مراسيم الزيارة ".وتابع البيان "وبعد إطلاعه على خطة الطوارئ من خلال عرض قَدمه الموسوي على شاشة أُعدت خصيصاَ للزيارة المليونية وعلى مُبادرة شعبة تعزيز الصحة في إطار الجانب التوعوي والتثقيفي لزيارة عاشوراء التي تمثلت بفكرة طبع فلكسات بقياس (0.75 × 1) متر بعدة نماذج مُشّفرة بـ "باركود"، وعند قيام الزائر بمسح هذا الباركود ، تظهر له على الفور رسالة صحية مما يسهم بإختصار الكثير من الوقت في توزيع الرسائل الصحية ، والتقنين في مصروفات الطبع للرسائل الصحية ، وإحتفاظ الزائر بالرسالة الصحية داخل هاتفه لحين حذفها بنفسه".واكد وزير الصحة" إستعداد الوزارة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض القطاع الصحي في الزيارة وتلبية جميع إحتياجات الدائرة بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لزائري المُحافظة من داخل وخارج العراق خاصةً مع بدء العد التنازلي للزيارة المليونية المُباركة" ٠وشدد الحسناوي"بالجهود المبذولة لخدمة الزائرين والدعوة إلى تكثيف المتابعة الميدانية والحملات الإعلامية والتوعوية بغية إتباع المُواطنين والزائرين للإجراءات الوقائية لتجَنب الإصابة بالأمراض الإنتقالية بشكل عام ، معبراً" عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والمُحافظة والعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية والدوائر الصحية في المحافظات ودوائر المحافظة الخدمية لدعم وإسناد الجهد الطبي والصحي لدائرة صحة كربلاء المُقدسَة" .