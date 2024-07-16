2024-07-16 12:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، أن متوسط معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين ، بناء على استطلاعات الرأي ، وصل إلى 5.1 ٪ في النصف الأول من عام 2024 ، وهو أقل بنسبة 0.2 ٪ مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. أفاد مكتب الإحصاء الصيني أنه في يونيو ، بلغ معدل البطالة بناء على مسح في المناطق الحضرية في البلاد 5 ٪ ، وظل مستقرا مقارنة بشهر مايو من العام الماضي وانخفض بنسبة 0.2 ٪ مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي. وقال مسؤول في الإدارة إنه على الرغم من الضغط ، فإن وضع التوظيف في الصين كان مستقرا بشكل عام في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 ، مدعوما بتعافي قطاع الخدمات كثيفة العمالة والسياسات الحكومية الداعمة للتوظيف ، فضلا عن خلق أنواع جديدة من الوظائف في صناعات جديدة ووظائف جديدة في قطاعات جديدة من الاقتصاد. ونماذج الأعمال جديدة ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا.