"لا تأخير وانجزنا الملف بـ24 ساعة".. الفلاحون يتسلمون مستحقات تسويق الحنطة في العراق

2024-07-16 12:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وقال المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر الكرعاوي، ان مستحقات الفلاحين تم تسليمها للكميات المسوقة من الحنطة بوقت لا يتجاوز 24 ساعة. وذكر الكرعاوي، أنه عند تسلم المحصول من الفلاح يتم تنظيم شهادة من المختبر وهذه الشهادة يتم ارسالها الى الوحدة الحسابية في الموقع وعلى ضوء ذلك ينظم صك الى الفلاح مباشرة وبشكل يومي و ضمن المبالغ المرصودة من قبل وزارة المالية والتي ترسل مباشرة الى كل موقع موجود في المحافظة. وتابع ان لا يوجد اي تأخير او تلكؤ في تسليم مستحقات الفلاحين، على العكس كانت هناك انسابية عالية في هذا الموضوع .