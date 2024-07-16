كشف آخر تفاصيل الأعمال بمشروع ساحتي عدن وصنعاء.. هذا موعد الافتتاح

2024-07-16 12:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، عن آخر تفاصيل الأعمال بمشروع ساحتي عدن وصنعاء، مؤكدة أن المشروع سيفتتح بالوقت المحدد. وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار: إن مشروع ساحتي عدن وصنعاء يسير وفق ما مخطط له، حيث تم صب جميع فضاءات المجسر، والعمل يجري الآن بالمقتربات الخاصة بالنزول. وأشار إلى، أنه تم إنجاز المقتربات الخاصة من جهة شارع النواب، وأيضا العمل يجري الآن بالمقتربات الأخرى من جهة شارع مطار المثنى وشارع الصحة وكذلك باتجاه شارع الربيع، بالإضافة إلى أعمال نصب الجدران الكونكريتية الساندة الخاصة بهذه المقتربات. وأضاف، أن المشروع واجه بعض التعارضات، التي تمثلت بخدمات البنى التحتية من الماء والمجاري، لذلك تم نقل تلك المسارات بالتعاون مع أمانة بغداد، مؤكداً حل جميع الإشكاليات، وتم نقل الأنابيب وتغيير مساراتها. وأكد الصفار، أن مشروع ساحتي عدن وصنعاء سيفتتح بالتوقيتات التي تم الإعلان عنها سابقاً، لافتاً إلى أن نسب الإنجاز تجاوزت 88 بالمئة. وأوضح، أن المشروع يضم عدة فقرات، منها إنشاء مجسرين بمستويين مختلفين مع مجسرات للصعود والنزول من جهة بوابة بغداد ومن جهة شارع الربيع، لذلك فإنه مشروع كبير وضخم. ولفت إلى، أن الأعمال بمشروع ساحتي عدن وصنعاء وصل لمراحله النهائية والأخيرة، مبيناً أن الأعمال المتبقية هي إنشاء المقتربات ومن ثم أعمال إكساء سطح المجسر بالاسفلت، وبعدها أعمال التأثيث المتمثل بنصب الأعمدة الكهربائية وتخطيط الشوارع.