2024-07-16 12:36:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، اغلاق 20 كراجا لوقوف السيارات "غير رسمي" في عدة مناطق بجانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لجنة غلق متابعة وتفتيش الساحات (الگراجات) والمعارض في قيادة عمليات بغداد تواصل تفتيشها الدوري والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة والموافقات الأصولية".

وأضافت، لإنه "تم وبالاشتراك مع قوة من الفرقة (الأولى ، الثانية، الآلية شرطة اتحادية، أفواج طوارئ بغداد الكرخ) من غلق (20) گراجا غير رسمي وذلك ضمن مناطق (المنصور، البياع، الكاظمية، حي العامل، الكرادة، ناحية الوحدة، حي التأميم، فلكة سلمان، النهروان) بجانبي الكرخ والرصافة".

وبحسب البيان، دعت قيادة عمليات بغداد أصحاب الساحات (الگراجات) والمعارض لـ"ضرورة اكمال الموافقات الأصولية لتجنبهم المسائلة القانونية".