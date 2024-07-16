القاضي زيدان يشيد بجهود هيئة الحج وفوزها بجائزة "لبيتم" الكبرى

2024-07-16 12:37:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، بجهود هيئة الحج وفوزها بجائزة "لبيتم" الكبرى.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الثلاثاء الموافق 16/7/ 2024 رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي والوفد المرافق له".

وأضاف ان "رئيس المجلس أشاد بجهود هيئة الحج وفوزها خلال العام الحالي 2024 بجائزة (لبيتم) الكبرى كأعلى بعثة حج إسلامية تقييما للمعايير والمواصفات المطروحة لعام 1445 هجرية".