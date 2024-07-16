انتشال 107 رفات من أكبر المقابر الجماعية في تلعفر

2024-07-16 12:37:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أعلن القيادي في الجبهة التركمانية يوسف البياتي، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، انتشال 107 رفات من اكبر المقابر الجماعية في قضاء تلعفر، فيما أشار الى إن عدد ما تم انتشاله من الرفات لايوازي عدد المفقودين.

وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الفريق المشترك وبدعم من الأمم المتحدة تمكن وعلى مدار اكثر من شهرين من انتشال 107 من رفات ضحايا اكبر مقبرة جماعية في قضاء تلعفر في نينوى ضمن بئر علو عنتر".

واضاف ان" بعض الرفات يعود لنساء واطفال، والتوقعات بان المقبرة تضم المئات من ضحايا مرحلة اجتياح داعش وعمليات الاعدام الجماعية التي مارسها بعد حزيران 2014 وبعضها لاسر كاملة".

واشار البياتي الى ان" الرفات نقلت الى الطب العدلي من اجل اخذ عينات لاجراء فحوصات (دي ان أي) خاصة، مع اخذ عينات من مئات من ذوي الضحايا من اجل مطابقتها ومعرفة هوية الرفات".

وتابع،ان" مقبرة بئر علو عنتر هي واحدة من عشرات المقابر في نينوى بشكل عام والتي اكتشفت في السنوات الماضية لكن عدد ما تم انتشاله من الرفات لايوازي عدد المفقودين مايعني بان هناك مقابر اخرى غير معلومة".

وكانت دائرة المقابر الجماعية في العراق قد بدأت في أيار الماضي بفتح وانتشال الرفات المدفونة في حفرة "علو عنتر" أو ما يعرف بـ"بئر الحمائم"، الذي كان تنظيم "داعش" يستخدمه كساحة للإعدامات والتخلص من جثث الضحايا.

وتقع حفرة علو عنتر في أطراف تلعفر على طريق ناحية العياضية وتبعد نحو ستة كيلومترات شمالي مركز القضاء.

وعملية فتح المقبرة جاءت بعد مرور 10 سنوات على إعدام "أكثر من ألف" شخص ورمي رفاتهم داخل الحفرة من قبل عناصر تنظيم "داعش" بحسب اهالي قضاء تلعفر.