الهجرة توزع 1500 حصة إغاثية بين متضرري التصحر في المثنى

2024-07-16 12:37:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، توزيع 1500 حصة إغاثية بين متضرري التصحر في محافظة المثنى.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة في محافظة المثنى، وزعت مساعدات إغاثية متنوعة بين (1,500) أسرة نزحت بسبب التصحر والجفاف إلى مركز المحافظة وأقضيتها, في إطار تنفيذ حملة إغاثة ومساعدة الأسر النازحة بسبب التصحر والجفاف في المحافظات الجنوبية".

وبحسب البيان، أكدت الوزارة أن "المساعدات الموزعة تضمنت الحصة الواحدة منها (سلة غذائية وسلتين صحية)، إضافة الى استمرار فروعها بتسجيل وإدخال بيانات تلك الأسر ضمن قاعدة بياناتها والمتابعة الميدانية لأوضاعها وتقديم كافة أنواع الدعم لها".