الجهات الحكومية تبدي حرصها على تطبيق خطة العاشر من محرم الحرام

2024-07-16 12:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الثلاثاء، الى كربلاء للاطلاع ميدانياً على تطبيق خطة يوم العاشر من محرم الحرام. وذكر بيان للوزارة أن الشمري وصل الى محافظة كربلاء ، للاطلاع ميدانياً على آلية تطبيق الخطة الخاصة بتأمين يوم العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين. وزير الصحة: نقدم أفضل الخدمات للزائرين في كربلاء أكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، الثلاثاء، تسخير الجهود لتقديم أفضل الخدمات للزائرين. وذكر بيان للوزارة أن"وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ،أطلع على الخطة الصحية المَعدة من قبل دائرة صحة كربلاء لزيارة عاشوراء ومُجريات تنفيذها والإجراءات الاحترازية المُتخذة لسلامة الزائرين من الإصابة للوقاية بالأمراض الإنتقالية