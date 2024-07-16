ترميم جامع النوري وكنيسة الطاهرة في مراحلهما الاخيرة

2024-07-16 12:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو عن انجاز نسب متقدمة من اعادة اعمار جامع النوري وكنيسة الطاهرة في الموصل، بعد دمارهما إبان سيطرة داعش على المدينة. يعمل العمال والمهندسون بدقة على إعادة بناء جامع النوري الكبير في الموصل، الذي اعلن من على منبره خلافة تنظيم داعش، حيث باشرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة منذ أكثر من عامين، بعملية إعادة الإعمار. ويعود تأريخ جامع النوري ومنارة الحدباء إلى القرن الثاني عشر، وتعرضا للدمار أثناء حرب استعادة المدينة من سيطرة داعش. وأعلن أبو بكر البغدادي عن خلافة داعش من جامع النوري في تموز 2014، فيما استعادت القوات العراقية عام