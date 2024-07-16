2024-07-16 12:48:07 - المصدر: منصة إيشان

شهدت العاصمة العُمانية مسقط، حادثة إطلاق نار أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بجروح، وذلك في منطقة الوادي الكبير بالقرب من مسجد الإمام علي، حسبما أفادت الشرطة العمانية. وفي بيانها، أوضحت الشرطة اليوم الثلاثاء، أنها تتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة. وذكر مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أنهم سمعوا […]

ظهرت المقالة هجوم نادر في سلطنة عُمان: ضحايا وإصابات إثر إطلاق نار خلال مراسم إحياء عاشوراء أولاً على ايشان.