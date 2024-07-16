لاعبا المواي تاي (الكناني ومناحي) يحضران لأولمبياد باريس

2024-07-16 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد-واعبدأ لاعبا منتخب العراق للمواي تاي (علي الكناني وأكرم مناحي) تحضيراتهما للمشاركة الاستعراضية في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس من السادس والعشرين من الشهر الحالي حتى الحادي عشر من شهر آب المقبل.وقال رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي مصطفى جبار علك في بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المعسكر التدريبي الذي يقام حالياً في العاصمة بغداد يعدّ محطة مهمة للاعبينا اللذين سيمثلان العراق في النزالات الاستعراضية بدورة الألعاب الأولمبية،مؤكداً ثقته بقدرة اللاعبين اللذين وقع عليهما الاختيار بالمشاركة الاستعراضية في أولمبياد باريس".وأضاف أن " رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، وأعضاء المكتب التنفيذي، أكدوا في أكثر من مناسبة على ضرورة تذليل جميع العقبات، وتوفير أفضل بيئة للاعبي المواي تاي، لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من المعسكر التدريبي ".ولفت علك إلى إن "المعسكر الذي يقام حالياً في بغداد على نفقة اللجنة الأولمبية ويستمر حتى موعد السفر إلى باريس".يذكر أن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الاستعراضية للاعبي المواي تاي ستقام ما بين الرابع والسابع من شهر آب المقبل.