في اليوم العالمي للعدالة الدولية.. منظمات تدعو لتعويض المتضررين الكورد عن الإبادات الجماعية

2024-07-16 13:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالبات شبكة منظمات الإبادة الجماعية في السليمانية اليوم الثلاثاء من الحكومة العراقية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتعويض متضرري الإبادات الجماعية في كوردستان ماديا ومعنويا بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الدولية.

وقال عضو شبكة منظمات الإبادة الجماعية شورش أمين، خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "اليوم تمر علينا الذكرى السنوية ال26 لليوم العالمي للعدالة الجنائية والتي تعود اتفاقية روما التي أبرمت في 17 تموز من عام 1998 وقد تم تعديل القانون الخاص بهذا اليوم عدة مرات حتى اعتمد في الأول من تموز 2002 قيل 22 عام تم تنفيذ بنود الاتفاق".

وأضاف أن "124 دولة هي عضوة في المحكمة الجنائية الدولية وقد تم توقيع اتفاقية روما من قبل 139 دولة والعراق أنظم للاتفاق في 15 شباط 2005، لكنه انسحب من الاتفاق بعد اسبوعين دون تبيان الأسباب".

وبين أنه "رغم الملاحظات الانتقادات التي طالت المحكمة الجنائية الدولية الا انه استطاعة ان تقف بوجه الكثير من الجرائم الكبيرة والتقليل منها".

وطالب من الحكومة العراقية الانضمام إلى "اتفاقية روما وإعلان الانضمام في عضوية المحكمة الجنائية الدولية وذلك لمنح الضمانات للمواطنين بأن يكون العراق اليوم وغد مختلف عن عراق الماضي، لهذا ندعو مجلس النواب العراقي اخذ دوره في القضية كما وندعو البرلمان العراقي والحكومة العراقية الضغط على حكومة الإقليم لتقديم قائمة المذنبين بحق واقعة الانفال سيئة الصيت والبالغة 258 مذنب لمحاكمتهم دوليا، وتعرض المتضررين ماديا ومعنويا من قبل الحكومة العراقية الحالية".

ويوافق 17 يوليو/تموز من كل عام اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية، وهو تاريخ تبنّي المعاهدة المؤسِّسة لـ "المحكمة الجنائية الدولية". وهو وقت للتفكير في الكفاح العالمي ضد الإفلات من العقاب خلال العام الماضي، والحاجة الملحة إلى توسيع نطاق العدالة لتشمل ضحايا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.