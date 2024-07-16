كهرباء صلاح الدين تعلن تخيصي 10 محولات لدعم هذه المراسم 

2024-07-16 13:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت دائرة توزيع كهرباء جنوب صلاح الدين، اليوم الإثنين، تنفيذها خطة متعددة المسارات تضمنت استعدادات مبكرة بمناسبة شهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء. وقال مدير التوزيع حسن المثنى جابر، إن المديرية اتخذت استعدادات مبكرة قبيل حلول شهر محرم الحرام، عبر تأهيل المناطق كافة التي تحتاج إلى عمليات إدامة وتطوير وتم تخصيص 10 محولات لدعم مراسم الزيارة في قضاءي بلد والدجيل والمناطق القريبة من هذه الأقضية. وأضاف، كما تم أيضا تأهيل الشبكات الكهربائية كافة في هذه الأقضية، بالإضافة إلى إنارة الشوارع الرئيسة التي تمر بها المواكب الحسينية.