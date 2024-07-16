التقاعد تطلق خدمة إلكترونية خاصة بإصدار التأييد عبر بوابة أور

2024-07-16 13:18:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت هيئة التقاعد، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة إلكترونية خاصة بإصدار التأييد عبر بوابة أور.وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "‏تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي أطلقه رئيس الوزراء وخطة الهيئة الخاصة بتبسيط الإجراءات واعتماد البرامج والأنظمة الإلكترونية وتقديم الخدمات للمتقاعدين، أعلنت هيئة التقاعد بالتنسيق مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء إطلاق خدمة إلكترونية خاصة بإصدار تأييد التقاعد عبر بوابة أورور الوطنية للخدمات الحكومية".وأوضح، أن "الخدمة تتيح للمتقاعدين الحصول على تأييد خاص بالتقاعد عبر البوابة الوطنية الإلكترونية من دون مراجعة هيئة التقاعد الوطنية وفروعها بالمحافظات".ونوه، "بأنه سيتم نشر فيديو توضيحي عبر الصفحة الرسمية لهيئة التقاعد الوطنية يوضح آلية الحصول على التأييد عبر المنصة الإلكترونية".