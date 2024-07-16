صحة كركوك تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء

2024-07-16 13:18:02 - المصدر: واع





كركوك -واع -مهدي الربحاوي

أعلنت دائرة صحة كركوك ،اليوم الثلاثاء،عن خطتها الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام ، وفيما أشارت إلى نشر فرق الرقابة الصحية لفحص الطعام والمشروبات التي توزع بين المواطنين من قبل أصحاب المواكب.

وقال مدير صحة كركوك ارجان محمد ، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "دائرة صحة كركوك وضعت خطة صحية متكاملة خاصة بيوم العاشر من محرم الحرام ،حيث شملت الخطة نشر المفارز الطبية في المناطق التي تقام فيها شعائر عاشوراء واستنفار سيارات الاسعاف الفوري تحسبا لحدوث أي طارئ وتهيئة الملاكات الطبية والصحية في المستشفيات".

وأضاف أن "صحة كركوك وضعت خطة منذ بداية شهر محرم تضمنت نشر سيارات الإسعاف قرب الحسينيات والمواكب ،بالإضافة إلى استمرار فرق الرقابة الصحية بفحص الطعام والمشروبات التي توزع بين المواطنين من قبل أصحاب المواكب".