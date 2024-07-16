رغم انخفاض أسعار النفط.. "متوسط وثقيل" البصرة يسجلان ارتفاعا

2024-07-16 13:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام المتوسط يوم الثلاثاء، رغم انخفاض أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 3 سنتات ليصل الى 81.5 دولاراً، كما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 8 سنتات ليصل الى 83.95 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمي بسبب مخاوف من أن تباطؤ الاقتصاد الصيني قد يكبح الطلب على الخام.

لكن الإجماع المتزايد على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمجرد سبتمبر أيلول حد من الانخفاضات.