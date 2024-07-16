ايمن حسين يعود للدوري القطري من بوابة "الخور"
2024-07-16 13:36:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ انضم لاعب المنتخب العراقي ونادي القوة الجوية ايمن حسين لصفوف الخور القطري لتمثيل فريقه الكروي.
وأعلن نادي الخور عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع الهداف العراقي ايمن حسين لموسم واحد.
وكان نادي الخور القطري قدم عرضاً لضم لاعب المنتخب العراقي ايمن حسين لتمثيله للموسم المقبل.
وحصل أيمن حسين على لقب هداف دوري نجوم العراق للموسم 2023-2024 بتسجيله 27 هدفاً.
وسبق للهداف العراقي ان مثل فريقي المرخية وام صلال الناشطين في الدوري القطري لعدة مواسم سابقة.