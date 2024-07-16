2024-07-16 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

قالت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، إن 50% من الجرائم هي استنساخ لما يروج له في منصات التواصل الاجتماعي.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" معدل الجرائم ومنها القتل في ديالى انخفض في 2024 بنسب 60% قياسا بالفترة ذاتها من 2023، لافتا الى ان 80% منها يجري كشف خيوطها خلال فترة وجيزة ويتم اعتقال الجناة".

واضاف ان" 50% من الجرائم ومنها القتل يعتمد الجناة فيها على اساليب مستنسخة مما يشاهدونه من افلام ومسلسلات في منصات التواصل الاجتماعي من ناحية الايقاع بالضحية واخفاء الادلة والبراهين ومحاولة الافلات من العقوبة، منوها الى ضرورة ادرك خطورة اهمال مراقبة الاسر لابنائها وعدم الاهتمام بهم".

واشار الشمري الى ان" وجود فرق تحقيق مميزة في مراكز الشرطة اسهمت في حل مسائل معقدة جدا رغم محاولات الجناة ايهام العدالة بطرق مختلفة، مجددا تحذيره من خطورة ما ينشر في منصات التواصل وتاثيره على الشباب من ناحية العنف واساليب الجريمة".



