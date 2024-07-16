اعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما كميات كبيرة من الكريستال بكركوك بعد مطاردة مسلحة (فيديو)

2024-07-16 13:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على تاجري مخدرات بعد مطاردة مسلحة جرت شمالي محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عملية القبض على تاجري المخدرات الأول من سكنة اربيل والثاني من السليمانية تمت في ناحية (التون كوبري) شمالي كركوك بعد مطاردة مسلحة في الشوارع.

وبحسب مصادر، فإن المتهمين أُلقي القبض عليهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة، مشيرا إلى أن العملية تمت وفق معلومات استخبارية و بكمين محكم.

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد في وقت سابق من صباح اليوم، بإلقاء القبض على شخص بتهمة الإتجار بالمخدرات بحوزته نحو 100 كغم من مادة الكرستال المخدرة شمالي العاصمة بغداد.