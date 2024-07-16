في الطارمية.. اعتقال "المحمدي" المطلوب على عشرات العمليات الإرهابية

2024-07-16 13:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الثلاثاء، بالقبض على إرهابي مطلوب على خلفية تنفيذه عشرات العمليات الارهابية شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن المعلومات الاستخبارية اشارت إلى تواجد احد العناصر الارهابية المدعو (أيسر طاهر المحمدي) ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد الكرخ السادس مركز قضاء الطارمية".

وتابع المصدر؛ أنه تم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير افواج طوارئ بغداد الكرخ لمتابعة المتهم وتم التنسيق مع اللجنة التحقيقية الخاصة للمديرية العامة للاستخبارات ومكافحة ارهاب الكرخ وتدقيق مطلوبيته لديهم وتبين أنه مطلوب لديهم وكذلك تم تأكيد مطلوبيته ضمن قاعدة بيانات النافذة الواحدة".

واشار إلى أن قوة من فوج طوارئ بغداد الكرخ السادس ومفارز شعبة استخبارات افواج الطوارئ ووحدة استخبارات الفوج استدرجت المتهم وبعدها تم القاء القبض على الارهابي المطلوب الذي تأشر اسمه ضمن قاعدة بيانات المطلوبين (الخاصة بقضايا الإرهاب).