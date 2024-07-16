وصفه سابقاً بـ”هتلر أمريكا”.. مرشح ترامب لنائب الرئيس كان يبغضه وصار ذراعه
2024-07-16 14:06:07 - المصدر: منصة إيشان
قبل ثماني سنوات، في الفترة التي سبقت انتخابات الرئاسة لعام 2016، كان جيمس ديفيد فانس من أشد منتقدي المرشح الجمهوري دونالد ترامب. فقد وصفه علنا بأنه “أحمق” وقال إنه “يستحق الشجب”. وشبهه في إحدى جلساته الخاصة بـ”أدولف هتلر”. لكن بحلول الوقت الذي اختاره فيه الرئيس السابق ليكون نائبا له، أمس الاثنين، كان قد أصبح […]
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