2024-07-16 14:06:07 - المصدر: منصة إيشان

قبل ثماني سنوات، في الفترة التي سبقت انتخابات الرئاسة لعام 2016، كان جيمس ديفيد فانس من أشد منتقدي المرشح الجمهوري دونالد ترامب. فقد وصفه علنا ​​​​بأنه “أحمق” وقال إنه “يستحق الشجب”. وشبهه في إحدى جلساته الخاصة بـ”أدولف هتلر”. لكن بحلول الوقت الذي اختاره فيه الرئيس السابق ليكون نائبا له، أمس الاثنين، كان قد أصبح […]

ظهرت المقالة وصفه سابقاً بـ”هتلر أمريكا”.. مرشح ترامب لنائب الرئيس كان يبغضه وصار ذراعه أولاً على ايشان.