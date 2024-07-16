2024-07-16 14:06:07 - المصدر: منصة إيشان

مقاومة الأنسولين هي السمة المميزة لمرض السكري من النوع الثاني، وتظهر مقاومة الأنسولين -والمعروفة أيضا بضعف حساسية الأنسولين- عندما لا تستجيب الخلايا في العضلات والدهون والكبد كما ينبغي للأنسولين، وهو هرمون يصنعه البنكرياس ينظم مستويات السكر في الدم. ومقاومة الأنسولين شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة. وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من […]

ظهرت المقالة دراسة: الصيام المتقطع يحسّن الذاكرة لدى الكبار أولاً على ايشان.