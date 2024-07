2024-07-16 14:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:شهد جامع الشيخ عباس الكبير في الناصرية اليوم الثلاثاء إقبالًا كبيرا من المواطنين للمشاركة في حملة التبرع بالدم التي نظمتها جمعية التضامن الإسلامي في ذي قار، وذلك في ذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وتأتي هذه الحملة السنوية التي دأبت الجمعية على تنظيمها في هذه المناسبة الأليمة،...

