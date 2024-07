تجارة ذي قار تطلق الحصة السادسة من الطحين لشهر تموز

2024-07-16 14:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت شركة تجارة الحبوب في ذي قار عن إطلاق الحصة السادسة من مادة الطحين المخصصة لشهر تموز. ودعت الشركة وكلاء المواد الغذائية إلى مراجعة فروع الشركة لاستلام حصصهم المخصصة ضمن البطاقة التموينية. وأكد مصدر في الشركة لشبكة اخبار الناصرية أن عملية تجهيز الوكلاء بدأت بالفعل، وأن الحصة...

