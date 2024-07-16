2024-07-16 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع- عباس الرحيمي

اصدرت صحيفة الصباح اليوم الثلاثاء، ملحق خاص بعنوان (يا حسين بمناسبة استشهاد الامام الحسين "عليه السلام" في العاشر من محرم الحرام.

ويهدف الملحق الى رفع مستوى الوعي لدى الزائرين ونشر الرسالة الحسينية الخالدة بمشاركة مجموعة من ابرز الكتاب والأدباء العراقيين.

وقال رئيس تحرير صحيفة صباح كربلاء ماجد الخياط لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن: "رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي وجه رئيس تحرير صحيفة الصباح أحمد عبد الحسين بطباعة ملحق بصحيفة الصباح يخصص لقضية الإمام الحسين (ع) وتوزيعه مجاناً بين الزائرين"، لافتا الى أن " الهدف من إصدار الملحق لرفع مستوى الوعي لدى الزائرين بما يخص القضية الحسينية ونشر رسالتها الخالدة عبر إستقطاب نخبة من أبرز كتّاب العراق للمشاركة في كتابة نصوص تليق بالقضية الحسينية".

وأضاف الخياط: أنه "تم طبع وإصدار ألفي نسخة وتوزيعها على الزائرين بخطوة نالت استحسان العديد من الزائرين الذين استقبلوا المطبوع بالترحيب كونه يحمل قضية الامام الحسين (ع) ويسلط الضوء على الأفكار النيرة والمبادئ والقيم والدروس والعبر التي تحملها القضية".

من جهته قال المحرر في صحيفة صباح كربلاء نوفل الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "ملحق (ياحسين) غير تقليدي يتكون من اربع عشرة صفحة ويتضمن مساهمات عديدة لكتاب عراقيين منهم الروائي والأديب إبراهيم سبتي والكاتب عبد العزيز ووسام الفرطوسي وغيرهم من الكتاب توزعت مشاركاتهم على صفحات الملحق"، منوها الى أن "مواد الملحق توزعت بين النواحي الفكرية والإجتماعية والسياسية وسلطت الضوء على موقعة الطف ومكانة الإمام الحسين (ع) فكرياً وإجتماعياً"، وأكد أن "هذه المبادرة كانت لافتة للنظر وكان الإقبال على الملحق واضحاً".