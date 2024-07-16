نيجيرفان بارزاني يطمئن على سلامة مسؤول فرع "البارتي" في كلار

2024-07-16 14:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب رئيس اقليم كوردستان عن تمنياته بالسلامة لرئيس فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد نجاته من محاولة اغتيال أمام منزله.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن بارزاني وخلال اتصال هاتفي أجراه اليوم (الثلاثاء، 16 تموز 2024)، سأل واطمأن على أكرم صالح مسؤول الفرع (22) للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي نجا يوم أمس من تفجير إرهابي لسيارته أمام داره في كلار.

واضاف البيان؛ أنه إلى جانب السؤال والاطمئنان على صحته، عبر الرئيس بارزاني عن تمنياته بالسلامة لصالح ورفاقه الجرحى، وأدان تلك المحاولة الإرهابية وجميع أعمال الإرهاب السياسي مؤكداً أن الجهات المعنية ستتابع الملف لحين العثور على المنفذين وتقديمهم للعدالة.

من جهته، وإلى جانب شرح تفاصيل تنفيذ المحاولة الإرهابية والأضرار التي خلفتها، عبر صالح عن الشكر والامتنان لسؤال والتفاتة رئيس إقليم كوردستان، واهتمامه ومتابعته للحادث.