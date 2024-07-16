جودو الكرخ في بطولة غرب آسيا للمنتخبات والأندية

2024-07-16 14:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل وفد نادي الكرخ بالجودو الى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة ببطولة غرب آسيا للمنتخبات والأندية .وذكر بيان مقتضب لنادي الكرخ تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " الوفد يتألف من حسام جويد مدرباً، واللاعبين ، أسامة حميد وعبد الشكور صابر وحسين عادل وحسين صلاح وعلي فلاح".وأضاف البيان أن " مشاركة لاعبينا ستنطلق اليوم الثلاثاء السادس عشر من تموز الجاري وتستمر لغاية العشرين منه".