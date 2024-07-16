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جودو الكرخ في بطولة غرب آسيا للمنتخبات والأندية

جودو الكرخ في بطولة غرب آسيا للمنتخبات والأندية
جودو الكرخ في بطولة غرب آسيا للمنتخبات والأندية
2024-07-16 14:30:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
وصل وفد نادي الكرخ بالجودو الى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة ببطولة غرب آسيا للمنتخبات والأندية .
وذكر بيان مقتضب لنادي الكرخ تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " الوفد يتألف من حسام جويد مدرباً، واللاعبين ، أسامة حميد وعبد الشكور صابر وحسين عادل وحسين صلاح وعلي فلاح".
وأضاف البيان أن " مشاركة لاعبينا ستنطلق اليوم الثلاثاء السادس عشر من تموز الجاري وتستمر لغاية العشرين منه".

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