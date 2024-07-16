2024-07-16 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

قال عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوة شيخ موس، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، أن تركيا هي التي اعتدت على أراضي إقليم كردستان.

وأوضح شيخ موس في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حزب العمال الكردستاني لم يقم بأي خطوة تصعيدية باتجاه تركيا من الأراضي العراقية، وتركيا هي من باشرت بالاعتداء والتوغل والتجاوز على سيادة البلد".

وأضاف أن "عمليات حزب العمال الكردستاني هي بعمق الأراضي التركية، ونحن لا نتخذ من أراضي الإقليم مقرات عسكرية لمهاجمة تركيا، ونحترم سيادة العراق".

وأشار شيخ موس إلى أن "تركيا لا تحترم سيادة البلدان، والحديث عن وجودنا هو مجرد حجة لغرض توسيع حدودها ورسمها من جديد، وهي تريد الوصول لمناطق أبعد من الإقليم".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت (13 تموز 2024)، قرب انتهاء العمليات العسكرية شمال العراق، مبيناً أنه سيتم استكمال النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول الحدود الجنوبية.

وقال أردوغان أمام خريجي شباب الأكاديمية العسكرية في إسطنبول في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، "إننا سننجز قريبا جدا إغلاق منطقة العمليات في شمال العراق"، مبيناً أنه تم "توجيه ضربات مؤلمة للمنظمة الإرهابية"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

وأضاف "سنستكمل النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية"، مشيراً الى أن "بلاده عازمة على القضاء على أي بنية من شأنها تشكيل تهديداً على طول الحدود مع العراق وسوريا".

وأوضح أردوغان "المنظمة الانفصالية باتت عاجزة عن التحرك داخل حدودنا، وفي العراق وسوريا هي محاصرة بالكامل".

يشار الى ان القوات التركية دخلت الشهر الماضي بأعداد كبيرة تصل الى خمسة عشر ألف عسكري بالإضافة الى ما يزيد عن 300 دبابة الى داخل المدن الشمالية العراقية، حيث تم رصدها تقيم نقاطا للتفيش وتخلي بعض القرى من سكانها.