برشلونة في ورطة بسبب أراوخو

2024-07-16 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام اسبانية، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، عن ورطة وقع فيها نادي برشلونة بسبب مدافعه رونالد أراوخو الذ تعرض لاصابة خلال مشاركته في كوبا امريكا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "إصابة أراوخو الخطيرة التي ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهر على الأقل جعلت وضعه معقدا في برشلونة"، مشيرة الى "تبدد آمال برشلونة بشأن بيع أراوخو هذا الصيف، إذا لم يوافق على تجديد عقده الذي ينتهي في 2026".

واضافت ان "برشلونة رفض عروضا مهمة لبيع أراوخو في الأشهر الماضية أبرزها عرضين من بايرن ميونخ وعرض من تشيلسي"، مبينة ان "عرضي بايرن وصلا إلى 90 مليون يورو بصيغ مختلفة، حيث بلغ الأول 70 مليونا كرسوم ثابتة و10 ملايين كمتغيرات، بينما زاد الجزء الثابت في العرض الثاني إلى 80 مليونا".

وبينت الصحيفة ان "برشلونة قد ينتظر الآن حتى الصيف المقبل لبيع أراوخو، قبل عام واحد فقط من انتهاء العقد، ما سيجعل النادي الكتالوني مجبرا على قبول عروض منخفضة قبل خسارة اللاعب مجانا".

وكان برشلونة يخطط لتجديد عقد أراوخو هذا الصيف أو بيعه بمقابل ضخم.

المصدر: وكالات