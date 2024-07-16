الصين: مستعدون للمصالحة بين فتح وحماس

2024-07-16 14:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

أكّدت الصين الثلاثاء استعدادها لتيسير المصالحة بين الأطراف الفلسطينية، بعد تقارير عن اجتماع مرتقب في بكين بين حركتَي حماس وفتح. وأكّد أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح صبري صيدم لوكالة فرانس برس أن لقاءات مع مسؤولين في الصين ستُعقد في العشرين والحادي والعشرين من تموز/يوليو الجاري، وأنه من الممكن أن يعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس قبيل انعقاد الاجتماعات الرسمية، فيما لم تدل حماس على الفور بأي تعليق. والمتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان لم يؤكد ايضا بشكل رسمي انعقاد لقاء في بكين لكنه أشار إلى أن الصين ستنشر معلومات في الوقت المناسب. وأضاف لين ان الصين تدعم