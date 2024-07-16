أذربيجان تعيد فتح سفارتها في طهران

2024-07-16 14:42:06 - المصدر: قناة الثامنة

عاودت سفارة أذربيجان في إيران نشاطها بعد أكثر من سنة على هجوم دامٍ أضر بالعلاقات بين البلدين الجارين. وذكرت وكالة إرنا الرسمية للانباء بان السفارة أعادت فتح أبوابها في مقر جديد إثر مفاوضات بين الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان. وعاد سفير أذربيجان ودبلوماسيوها إلى إيران وفق المصدر نفسه. واقتحم رجل سفارة أذربيجان في طهران في كانون الثاني/يناير 2023، ما أدى إلى مقتل دبلوماسي وإصابة عنصرين من حرس السفارة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يومها إن طهران تندد بقوة بالهجوم، مؤكدا أن دوافعه شخصية. ومن جانبها حملت وزارة الخارجية الأذربيجانية إيران المسؤولية، وأوضح ناطق باسمها ان حملة مناهضة