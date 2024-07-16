مجلس النجف يصوت على اختيار سحر الفتلاوي رئيسة لهيئة استثمار المحافظة

2024-07-16 14:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بالتصويت على سحر كريم الفتلاوي، لمنصب رئيس هيئة استثمار محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة النجف صوت على اختيار رئيس لهيئة استثمار المحافظة، بناء على طلب المحافظ يوسف مكي كناوي، بترشيح عدة أسماء واختيار واحد منهم لشغل منصب رئيس الهيئة".

ولفت المصدر إلى أن "المجلس صوت في جلسة اليوم على اختيار سحر كريم الفتلاوي، لمنصب رئيس هيئة استثمار النجف".

والأسماء الثلاثة المرشحة من قبل المحافظ بحسب وثيقة صادرة من مكتبه هي سحر كريم الفتلاوي، وصلاح ياسر الزرفي، ووسام هادي النجم.