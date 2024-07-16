لزيارة كربلاء.. قرابة 20 ألف ايراني يتوجهون الى العراق عبر منفذ مهران الحدودي

2024-07-16 14:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة إيلام (غرب ايران) انه خلال الـ 24 ساعة الماضية، غادر أكثر من 18 ألف شخص من منفذ مهران الحدودي لزيارة العتبات المقدسة في العراق.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن زاهدين جشمه خاور قوله اليوم الثلاثاء، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، غادر منفذ مهران الحدودي 18 ألفًا و92 شخصًا".

وأضاف أنه "وفقاً للإحصائيات الإجمالية، فقد غادر 14 ألفاً و578 زائرا إيرانياً عبر حدود مهران الدولية، منهم ألف و271 شخصاً دخلوا البلاد و13 ألفاً و307 أشخاص توجهوا إلى العتبات المقدسة للمشاركة في مراسم يوم عاشوراء.

وتابع المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة إيلام كما بلغت حركة الرعايا الأجانب من حدود مهران الدولية 3 آلاف و 517 مسافرا، منهم 500 شخص دخلوا البلاد و 3 آلاف و140 شخصًا غادروا حدود البلاد.

وأشار جشمه خاور إلى أن عملية عبور الزوار تجري حاليا بسهولة وانسيابية في منفذ مهران الحدودي الدولي.