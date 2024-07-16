الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار

2024-07-16 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) :إنه "بعمليتين منفصلتين نفّذهما أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، جاءتا وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من شعبتي استخبارات الفرقة السابعة والعاشرة، حيث أسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب ) في قضاءي راوة والرمادي بمحافظة الأنبار".وأضافت أن "المعتقلين كانا يعملان في صفوف عصابات ما يسمى داعش الإرهابي"، مشيرا إلى أنه "تم تسليمهما إلى الجهات المعنية أصولياً".