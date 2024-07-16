اعتقال منتسب أمني بـتهمة "قتل طفل" في السليمانية

2024-07-16 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت قيادة شرطة السليمانية في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، عن توقيف رجل أمن بتهمة قتل طفل بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "عقب سماع إطلاق عيارات نارية في منطقة رابرين (شرقي السليمانية) ليلة أمس، توجهت قوات الشرطة على الفور إلى مكان الحادث، ليتبين مقتل مراهق يبلغ من العمر 15 عاما".

وأضافت، إن "قوات الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث توصلت على إثره لمعرفة المتهم بقتل المجني عليه وهو منتسب في قوات كوماندو كردستان"، موضحا أن "قائد الكوماندو وجه صباح اليوم بتسليم المتهم لقوات الشرطة وتم ذلك".

وأكدت أن "المتهم (ف، ف، م) موقوف بأوامر قضائية وفقا للمادة 405 من قانون العقوبات العراقي والتحقيق جار في القضية".