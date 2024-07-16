الأمن الوطني يجدد تأكيده على حماية الخصوصية للأفراد والمؤسسات

2024-07-16 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

جدد جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، تأكيده على حماية الخصوصية للأفراد والمؤسسات بعد تزايد الهجمات السيبرانية على المؤسسات المالية عالمياً.

وقال الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "نظراً لزيادة الهجمات السيبرانية وعمليات النصب والاحتيال التي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والأفراد وبعد زيادة الشكاوى الواردة إلى جهازنا في قضايا الاحتيال الإلكتروني ندعو المواطنين الكرام إلى المتابعة الدورية للحركات المالية وعمليات الشراء والسحب لبطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وفي ملاحظة وجود حركات مالية مجهولة في بطاقاتكم يجب الإسراع بإبلاغ الشركة أو المصرف أو الجهة المصدرة للبطاقة الإلكترونية وتغيير المعلومات وكلمات المرور فوراً".

وأضاف، إنه "للوقاية من عمليات السرقة والاحتيال المالي نحيطكم علماً بأن الشركات المصدرة للبطاقات المالية لا تتصل على العميل إلا لحالات نادرة جداً ولا تطلب كلمة المرور الخاصة ببطاقتك، كما نؤكد على ضرورة إجراء عمليات الشراء من مصادر موثوقة (كالمواقع والتطبيقات)، وأن الرمز السري الذي تحصل عليه عند استلامك لبطاقة الائتمان المالي لا تشاركه مع أحد حتى مع المصرف أو الشركة المصدرة أو المنفذ".

وجدد التأكيد على "أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حساباتكم الشخصية لاسيما بعد أن تأشر لدينا تضرر بعض المواطنين من عمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث بلغت عدد الشكاوى 1300 شكوى خلال الستة أسابيع الماضية، والعمل جارٍ على معالجتها وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".