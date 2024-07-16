بسبب طلاق امرأة.. معركة ضارية بين "أولاد العم" توقع 5 قتلى وجرحى جنوبي العراق

2024-07-16 15:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 5 أشخاص في معركة مسلحة بين أبناء عم.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "معركة مسلحة اندلعت بين ابناء عم في منطقة الحيانية بمدينة البصرة مركز المحافظة، على خلفية حادث طلاق امرأة من زوجها".

وبين المصدر، ان "المعركة انتهت بمقتل وإصابة 5 أشخاص، حيث توزع 3 قتلى من طرف الزوج، وقتيل واحد ومصاب من طرف الزوجة"، لافتا إلى أن "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث للطب العدلي، والمصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".