بعد ظهوره مع "بلوغر".. شنيشل يبعد بايش عن المحاضرة التدريبية (فيديو)

2024-07-16 16:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل، يوم الثلاثاء، إبعاد اللاعب ابراهيم بايش عن المحاضرة التدريبية لهذا اليوم لأسباب انضباطية بسبب انتشار فيديو له مع (بلوغر).

وجاء ابعاد اللاعب إبراهيم بايش بعد ظهوره مع احد الفتيات في فيديو مصور مدمج باغنية.

ويعتبر إبراهيم بايش أحد الأسماء الثلاثة فوق السن القانوني الذين استدعاهم المدرب راضي شنيشل.

وكان شنيشل دعا بايش الى جانب اللاعبين ايمن حسين وسعد ناطق ضمن اللاعبين الثلاث فوق السن القانوني ، لمشاركة المنتخب الاولمبي العراقي الى جانب اللاعبين تحت 23 سنة في أولمبياد باريس.