رسمياً.. مبابي في السنتياغو برنابيو لغاية صيف 2029
2024-07-16 16:12:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - متابعةوقع الدولي الفرنسي كليان مبابي، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، على عقود انتقاله الرسمية إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، إلى غاية صيف 2029، بعدما اجتاز الفحص الطبي.
وتوجه مبابي، إلى ملعب السنتياغو برنابيو، وهو يحمل القميص رقم 9 الذي سيرتديه خلال الفترة المقبلة، ووقف أمام جماهير النادي الملكي التي احتشدت في المدرجات بعدد يصل لنحو 90 ألف مشجع.وقال مبابي، أمام أكثر من 90 ألف متفرج، إن "حلمه باللعب في مدريد أصبح حقيقة"، مؤكدا أنه "سيضحي بحياته للنادي الأسطوري والأفضل في العالم".