2024-07-16 16:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وقع الدولي الفرنسي كليان مبابي، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)،

على عقود انتقاله الرسمية إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، إلى غاية صيف 2029، بعدما اجتاز الفحص الطبي.

وتوجه مبابي، إلى ملعب السنتياغو برنابيو، وهو يحمل القميص رقم 9 الذي سيرتديه خلال الفترة المقبلة، ووقف أمام جماهير النادي الملكي التي احتشدت في المدرجات بعدد يصل لنحو 90 ألف مشجع.

وقال مبابي، أمام أكثر من 90 ألف متفرج، إن "حلمه باللعب في مدريد أصبح حقيقة"، مؤكدا أنه "سيضحي بحياته للنادي الأسطوري والأفضل في العالم".

ويأتي تقديم ريال مدريد، لمبابي بعد أيام من خروجه مع منتخب فرنسا من نصف نهائي بطولة يورو 2024 بالخسارة (1-2) أمام إسبانيا. وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع مبابي عقب انتهاء الموسم الماضي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.



