النجيفي يحذير من دعوات الإقليم السني واثارة الصراع العربي الكوردي

2024-07-16 16:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

حذر القيادي في حزب "متحدون" اثيل النجيفي، الى وجود فتن في بعض المحافظات في وقت تأخذ الدول الإقليمية استعداداتها لتفادي الضرر بمصالحها. متهما أحد الفصائل بالوقوف وراء اثارة القتن بين الكورد والعرب في نينوى. وقال النجيفي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "في الانبار هناك تحرك اعلامي متسرع لاثارة موضوع الاقليم السني يتزعمه شيوخ عشائر، وفي نينوى هناك سعي محموم لاثارة صراع بين العرب والكورد يقوده أحد الفصائل". وأضاف "أما موضوع الاقليم فأود أن أوضح بان اقامة الاقليم أكثر تعقيدا من مجرد الدعوة له، او الاستماع لمشجعين من خارج الحدود، او تقديم دعم اعلامي يفتقد الى الإجماع