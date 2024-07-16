2024-07-16 16:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تحركها بكامل فرقها وتحريك زوارق الدفاع المدني في نهر دجلة للسيطرة على حريق اندلع في بنائية تستخدم كمخزن ففي منطقة سوق الشورجة وسط بغداد. وقال مدير إعلام الدفاع المدني نؤاس صباح، لمنصة “إيشان”، إن “فرق الدفاع المدني موجودة حالياً لإخماد حريق اندلع في بناية مكونة من 4 طوابق […]

ظهرت المقالة الدفاع المدني تستنفر فرقها وزوارقها في نهر دجلة لإخماد حريق في سوق الشورجة أولاً على ايشان.