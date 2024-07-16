2024-07-16 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أجرى وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية الى محافظة البصرة للاطلاع على نسب الإنجاز لمشاريع الوزارة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الزيارة تضمنت اجتماعاً في مشروع ماء البصرة الأنبوبي مع مدراء التشكيلات وبحضور المستشار الفني للوزارة ومدراء عامي هيئتي التشغيل والصيانة".

وقال الوزير حسب البيان :إن "ملاكات الوزارة تعمل على تأمين حصة البصرة من المياه وإدارتها بشكل جيد والسيطرة عليها فضلاً عن وضع دراسة متكاملة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال تنفيذ المشاريع وإيجاد الحلول المناسبة لها والعمل وفق المصلحة العامة".

وأضاف أن "الوزارة مستمرة بتبطين المشاريع الإروائية باستخدام تقنية اللحاف الخرساني في البصرة لضمان انسيابية جريان المياه وإيصالها إلى مناطق الذنائب وتقليل الهدر"، مشيراً الى "استمرار الفرق العاملة بالوزارة بجرد وإزالة كافة التجاوزات ومنع رمي الملوثات بالتعاون والتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة لتحسين نوعية وكمية المياه وترشيد استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل".

وتابع أن "ملاكات الوزارة في المحافظة حققت نسب إنجاز جيدة للمشاريع المكلفة بها تشكيلات الوزارة لتأمين الحصص المائية إلى جميع المستفيدين وتحقيق العدالة في التوزيعات المائية ودفع اللسان الملحي عن محافظة البصرة منوهاً إلى إغمار هور الحمار بالمياه بشكل كامل"، مؤكدا "أهمية متابعة أعمال شبكات الري وإدامة وتجديد المضخات بشكل دوري لديمومة واستمرار عملها بشكل منتظم لتوفير المياه الصالحة للشرب بعد معالجتها لأبناء محافظة البصرة".